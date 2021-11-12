廢除種族隔離推手 南非前總統德克勒克逝世

德克勒克基金會昨日（11日）發表聲明，說德克勒克（FW de Klerk）與癌魔搏鬥後，昨晨於開普敦家中安詳離世。基金會今年6月宣布德克勒克確診惡性間皮瘤。

偕曼德拉推民主轉型 共享諾貝爾和平獎

德克勒克1936年生於約翰內斯堡，1958年在南非波切夫斯特魯姆大學法律系取得學士學位後任職律師，1972年開始從政，代表國民黨當選國會議員，1978年起出任多個部長職位。時值南非種族隔離政策的全盛期，數以百萬計黑人被驅逐到窮困的「黑人家園」隔離區，受到各種限制，例如想在富裕的城市生活或打工，他們須獲得特殊通行證。該政策的歧視做法不但惹來黑人連串反抗，也招致國際社會對南非的制裁壓力。

德克勒克1989年接任南非總統，此後主動改變政策，與以黑人為主的反種族隔離政策旗手「非洲國民大會」（ANC）展開談判。1990年，白人政府釋放因反種族隔離運動被囚禁27年的曼德拉（Nelson Mandela），又解除黨禁，承認包括ANC等政治組織的合法地位。1991年，德克勒克宣布廢除實行逾40年的種族隔離政策。

曼德拉與德克勒克因帶領南非結束種族隔離，邁向多種族民主制度，1993年共享諾貝爾和平獎。翌年南非舉行首次不分種族的大選，曼德拉成為南非首位黑人總統。德克勒克出任曼德拉政府其中一位副總統，但1996年辭職，宣布國民黨退出民族團結政府。他翌年辭任國民黨主席，退出政壇。

生前時惹爭議 遺言終就種族隔離傷害道歉

南非社會對德克勒克的功過並非毫無爭議。許多黑人責怪他掌權期間未能遏止暴力事件，惟白人極端主義者卻視他結束種族隔離政策之舉為背叛。

德克勒克也一再為種族隔離政策的「初衷」辯解，例如去年接受南非公共廣播機構SABC訪問時，不認為該政策屬反人類罪，但最終他因被輿論質疑淡化罪惡和試圖篡改歷史而道歉。

德克勒克基金會公布其死訊後數小時在網站發放德克勒克生前預錄的片段，德克勒克則公開就種族隔離政策道歉，「我無條件地為種族隔離政策對南非黑人、褐色人種、印度人造成的痛苦、傷害、屈辱和破壞道歉」。他又警示國家面臨許多嚴峻挑戰，「對憲法多方面受到破壞深表關切」。暫時不清楚片段何時錄影。

（英國廣播公司/華盛頓郵報）