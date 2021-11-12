氣候協議3大關鍵議題待決

碳交易市場細則未達共識

COP26的與會談判代表集中討論碳交易市場的複雜細則，但草案未見隻字。碳交易是把碳排放權作為商品，通過碳排放權交易系統買賣，用市場機制達至減排目的，惟各國一直未能就執行機制與方式達成共識。知情人士上周向《華爾街日報》透露，談判代表正討論旨在為建立全球碳市場奠定基礎的協議，並取得進展。

碳排呈報氣候融資欠細節

各國領袖在COP26作出不同減排承諾，但還需要以數據釐定成效，故另一討論焦點是排放量呈報規則，以確保各國清楚準確地呈報減排目標。草案提及透明度的重要，但無細節，只預留段落給最終談判結果。

英國首席談判代表周二（9日）表示，談判各方還是有若干共識，包括建立統一、易明架構供各國呈報實現減排目標的進度，以及協助缺乏技術和專業知識去蒐集數據的國家滿足開誠布公的要求。

氣候融資是另一棘手問題。2009年富裕國家承諾由2020年起的5年每年向窮國提供1000億美元（約7800億港元）以助應對氣候變化，但COP26開幕前一周，富國稱該項承諾或要推遲到2023年才能實現。雖然草案呼籲富國加強援助低收入國家應對氣候衝擊，但沒提及明確融資機制，2025年後的援助細節亦沒有交代。

（華盛頓郵報/華爾街日報/CNN）