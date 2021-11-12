中美聲明允合作 氣候大會衝刺添助力 中方首承諾爭取甲烷減排 未提具體時間表

中美在大會首周火藥味濃，美國總統拜登批評中國國家主席習近平不親身出席大會是重大錯誤；中方則指會方沒讓習近平視像發言，中國氣候變化事務特使解振華又斥美國之前退出《巴黎協定》。在兩國關係緊張下，今次由解振華跟美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）聯手牽頭達成的聯合聲明便出乎外界意料。聲明提到，中美意識到目前應對氣候變化的努力，與《巴黎協定》目標存在顯著差距，亦即將全球升溫控制在較工業化前水平高2℃內，更理想是1.5℃內，兩國承諾在2020年代採取更有力的行動。

解振華克里今年會談逾30次

焦點之一是中國承諾制定國家行動計劃，爭取在2020年代減少甲烷排放。甲烷是第二大溫室氣體，中國現有減排目標原不包括甲烷，令聲明被視為一大進展。但中國仍沒加入美國和歐盟提倡、獲過百國簽署的甲烷減排承諾，即在2030年或之前將甲烷排放削減30%。聲明又指中美計劃在潔淨能源轉型和對抗全球非法伐林等合作。

但聲明未提更進取的排減目標。中國官方立場是爭取在2030年前達至碳達峰，長遠目標是2060年前實現碳中和，華府一直促中國提前時間表；美國則承諾在2030年將排放量削減50%至52%，2050年達到淨零排放，但北京質疑美國能否實現如此進取的目標。另外，兩國同意就再生能源合作，但美國會否撤銷對中國太陽能電池板及其他綠色技術的貿易限制仍是未知之數。

解振華表示，中美視氣候變化為關乎人類存在的嚴峻挑戰，兩國在此共識多於分歧。克里亦稱，中美均可從減排合作受惠，又將協議比作美國及蘇聯在冷戰時期達成的核武條約，強調有時需跨越分歧。今次聲明由兩人談判促成，他們今年進行了30多次視像或親身會議，《紐約時報》報道，在截至周三的10天COP26會期，雙方團隊幾乎每天用隔板臨時搭建的辦公室開會。

大會將在今日結束，197個《巴黎協定》締約方的代表加緊談判，尤其是主持國英國日前公布大會協議草案後，被批措辭過於軟弱，窮國亦促於草案更強調氣候融資，助他們減排及應對氣候變化影響。儘管中美聲明沒有太多新承諾，但兩國共佔全球排放約四成，歐盟氣候特使蒂默曼斯指全球兩大排放國的雙邊合作將有助促進大會談判。聯合國秘書長古特雷斯亦表歡迎，強調應對氣候危機講求國際合作與團結。

環保組織表歡迎 但仍審慎看待

環保團體則相對謹慎，世界自然基金會美國氣候政策行動主管馬里克指，聲明為實現1.5℃升溫目標帶來新希望，但仍須認真審視若中美要在2030年實現必要的減排，需採取什麼行動。綠色和平亦稱，兩國展現更大的承諾實現氣候目標。亞洲協會政策研究所氣候專家伍德魯夫指，聲明未如中美在2014年達成、促成《巴黎協定》的減排協議般「徹底改變形勢」，但考慮到地緣政治局勢，今次已是向前邁步，意味中美氣候對話可開始轉化為合作。

（綜合報道）