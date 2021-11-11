權威組織：難阻升溫2.4℃ 氣候大會草案加速減排

監察各國減排承諾多年的研究聯盟「氣候行動追蹤」（Climate Action Tracker，CAT）周二發表最新研究數據，指出各國至今提出在2030年前減少溫室氣體排放量的承諾，將導致2100年前地球溫度比工業化前水平增加2.4℃，較《巴黎協定》限制在最高2℃或更理想的1.5℃高。報告指出，COP26在「信用、行動、承諾間存在巨大落差」。

聯合國周二亦指出，COP26連串減排承諾恐怕對減緩全球暖化無濟於事，呼籲各國在這10年內大幅加速減排。COP26主席岑浩文承認，要達成限制地球升溫1.5℃目標，前路艱難。

為期12天的COP26明日（12日）結束，近200國的與會代表加緊談判，盼在大會結束前達成協議。東道主英國昨公布長7頁的首份協議草案，指出要控制全球升溫幅度在1.5℃以內，「這關鍵10年」必須採取具意義而有效的行動，呼籲各國不遲於明年修訂其「國家自主貢獻」（nationally determined contributions，NDC）方案，確保2030年減排目標與《巴黎協定》控溫目標一致。NDC是一個旨在減少排放、適應氣候影響的氣候行動計劃。《巴黎協定》各締約國都必須制定NDC方案，每5年更新一次。各國原定到2025年才更新NDC，但協議草案要求各國在2022年更新，提前了3年。

促每年部長級會議檢視抗暖化

草案又建議各國從明年11月起，每年舉行高層部長級會議，商討進一步提高對抗氣候暖化的雄心，並呼籲聯合國每年報告各國的氣候計劃對全球暖化的整體影響。草案着眼「適應」和「資助」，前者是如何協助國家應對氣候變化產生的影響，後者關乎對發展中國家的資助，草案鼓勵富國加強對窮國的支援。

（路透社/法新社/BBC）