「知中不媚中」 林芳正任日外相

日媒：安倍擬訪台牽制「親中派」

林芳正是自民黨派閥「岸田派」第二號人物，亦是跨黨派國會議員聯盟「日中友好議員聯盟」會長。《讀賣新聞》報道，岸田上周向黨內兩大巨頭安倍晉三和麻生太郎表達有意任用林芳正時，兩人憂慮會就對華關係向國際社會傳達錯誤信息。《週刊新潮》網站「每日新潮」報道，前首相安倍擬於明年訪台，他現為親台跨黨派聯盟「日華議員懇談會」顧問，此舉被視為是牽制相對靠近中國的岸田和林芳正。

岸田曾承諾設立負責國際人權問題的首相特別顧問，並明言會應對台海穩定、香港民主和維吾爾族人權等議題。他昨日正式任命前防相中谷元出任該職，中谷在4月有份發起「跨黨派思考人權外交的議員聯盟」，旨在制定日版《全球馬格尼茨基人權問責法》。

岸田昨晚亦表示，將於下周五決定數十兆日圓規模的經濟對策，包括考慮向受疫情影響的學生、臨時工和低收入家庭每人派發10萬日圓（約6860港元）。

（FNN/讀賣新聞/每日新潮）