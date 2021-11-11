莫德納疫苗 疫苗專利 莫德納被指「賣甩」華府

【明報專訊】美國藥廠莫德納（Moderna）就旗下與政府合作研發的新型冠狀病毒疫苗申請一項重要技術專利時「踢走」政府專家，被質疑企圖獨享成果，引起政府不滿。莫德納研發新冠疫苗期間，獲華府的國家衛生研究院（NIH）專家支援，並獲政府資助。該公司月前就數項疫苗主要技術向當局申請專利，包括最關鍵的基因序列，卻撇除了3名政府專家。有關專利將影響華府就疫苗生產和分發的話語權，以至專利許可帶來的巨利。
申請書未納政府專家
在前年底中國偵測到新冠病毒時，莫德納與美國政府專家已就其他冠狀病毒項目合作4年。去年1月，雙方同意共同研發新冠疫苗。NIH轄下的「疫苗研究中心」時任副主管格雷厄姆（Barney Graham）去年稱，中心迅速鎖定病毒棘突蛋白的基因後，將數據傳送給莫德納；莫德納當時則稱，其科學家已自行鑑定相同基因，並得出mRNA疫苗的設計。莫德納在整個過程獲得近100億美元（約780億港元）政府資助，用來研發及測試疫苗，並至今為美國提供50億劑疫苗。莫德納疫苗效用不俗，雙方合作亦備受嘉許。去年11月，政府就將疫苗稱為「NIH-莫德納疫苗」。
不過，莫德納在7月就新冠疫苗向美國專利及商標局提交最少4項專利申請，當中只有一項包含政府專家的貢獻，而在疫苗最關鍵的部分，即誘發免疫反應的基因序列，莫德納只列出數名員工為單獨研發人員。NIH則認為，包括格雷厄姆在內的3名政府專家應被納入有關基因序列的專利。雙方就此談判超過一年，《紐約時報》引述華府官員稱，NIH對莫德納突然提交申請感到意外。若雙方未能達成協議，政府須決定是否告上法庭，但司法戰將涉及高昂開支。
莫德納發言人稱，該公司認同NIH在研發新冠疫苗上有着重要作用，但強調疫苗「僅由莫德納科學家設計」。
今次爭議適逢莫德納被批賺得巨額利潤，卻未有採取更多行動增加對窮國的疫苗供應。有專家估計，專利若包括NIH，它可從批出專利許可獲得數以千萬美元計的收入。