莫德納疫苗 疫苗專利 莫德納被指「賣甩」華府

申請書未納政府專家

在前年底中國偵測到新冠病毒時，莫德納與美國政府專家已就其他冠狀病毒項目合作4年。去年1月，雙方同意共同研發新冠疫苗。NIH轄下的「疫苗研究中心」時任副主管格雷厄姆（Barney Graham）去年稱，中心迅速鎖定病毒棘突蛋白的基因後，將數據傳送給莫德納；莫德納當時則稱，其科學家已自行鑑定相同基因，並得出mRNA疫苗的設計。莫德納在整個過程獲得近100億美元（約780億港元）政府資助，用來研發及測試疫苗，並至今為美國提供50億劑疫苗。莫德納疫苗效用不俗，雙方合作亦備受嘉許。去年11月，政府就將疫苗稱為「NIH-莫德納疫苗」。

不過，莫德納在7月就新冠疫苗向美國專利及商標局提交最少4項專利申請，當中只有一項包含政府專家的貢獻，而在疫苗最關鍵的部分，即誘發免疫反應的基因序列，莫德納只列出數名員工為單獨研發人員。NIH則認為，包括格雷厄姆在內的3名政府專家應被納入有關基因序列的專利。雙方就此談判超過一年，《紐約時報》引述華府官員稱，NIH對莫德納突然提交申請感到意外。若雙方未能達成協議，政府須決定是否告上法庭，但司法戰將涉及高昂開支。

莫德納發言人稱，該公司認同NIH在研發新冠疫苗上有着重要作用，但強調疫苗「僅由莫德納科學家設計」。

今次爭議適逢莫德納被批賺得巨額利潤，卻未有採取更多行動增加對窮國的疫苗供應。有專家估計，專利若包括NIH，它可從批出專利許可獲得數以千萬美元計的收入。

（紐約時報/華盛頓郵報）