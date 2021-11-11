疫情影響 湧歐難民一度退潮後復燃

入歐難民較去年增64%

根據歐洲邊境及海岸防衛局（Frontex）數字，今年直至8月為止，進入歐盟的難民人數較去年同期大增64%，其中經土耳其進入巴爾幹國家和經地中海中部（由北非到意大利）的人數增加接近1倍，相信與疫情緩和有關。在經危險的地中海中部路線闖境的4.1萬人中，最多人來自突尼斯，其次是孟加拉和埃及。與此同時，國際移民組織（IOM）表示，今年截至9月，在地中海中部「失蹤」（相當於死亡）的難民人數達到破紀錄的1163人，較去年同期的619人大增近九成。

Frontex指出，受到新冠疫情影響，很多國家除了出現健康危機外，也出現社會、政治和經濟不穩，令民眾更希望逃離現狀，推動闖歐難民人數。國際移民政策發展中心資深顧問霍夫曼（Martin Hofmann）指出，以突尼斯為例，由於國際旅客大跌，令很多賴旅遊業為生者收入大減，導致很多當地人嘗試非法前往歐洲。另外，各行業的經濟復蘇步伐不一致，不平等問題亦令人更想到海外發展。

（德國之聲）