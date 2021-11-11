疫情影響 湧歐難民一度退潮後復燃

【明報專訊】歐洲過去幾年飽受來自中東的難民潮影響，直到去年因多國封鎖邊境抗疫，令難民人數大跌。歐盟委員會今年初發表報告，指去年歐盟整體錄得的入境難民人數較之前一年大跌33%，跌至2013年以來最低水平，相信與邊境管制、旅遊限制和其他抗疫措施加強有關。不過，德國之聲報道指出，歐洲的難民潮正有反彈之勢。因此，雖然歐盟指摘白俄羅斯製造難民潮，但事實是最近在各國開始逐步回復疫前生活和放寬邊境限制下，加上受疫情打擊生計的民眾急欲偷渡赴歐，區內各方的難民潮都有死灰復燃之勢。
入歐難民較去年增64%
根據歐洲邊境及海岸防衛局（Frontex）數字，今年直至8月為止，進入歐盟的難民人數較去年同期大增64%，其中經土耳其進入巴爾幹國家和經地中海中部（由北非到意大利）的人數增加接近1倍，相信與疫情緩和有關。在經危險的地中海中部路線闖境的4.1萬人中，最多人來自突尼斯，其次是孟加拉和埃及。與此同時，國際移民組織（IOM）表示，今年截至9月，在地中海中部「失蹤」（相當於死亡）的難民人數達到破紀錄的1163人，較去年同期的619人大增近九成。
Frontex指出，受到新冠疫情影響，很多國家除了出現健康危機外，也出現社會、政治和經濟不穩，令民眾更希望逃離現狀，推動闖歐難民人數。國際移民政策發展中心資深顧問霍夫曼（Martin Hofmann）指出，以突尼斯為例，由於國際旅客大跌，令很多賴旅遊業為生者收入大減，導致很多當地人嘗試非法前往歐洲。另外，各行業的經濟復蘇步伐不一致，不平等問題亦令人更想到海外發展。