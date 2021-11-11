難民危機升級 俄國歐盟鬥法 波蘭指普京幕後黑手 莫斯科促金援白俄解困

莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）周二視察邊境部隊後，在國會緊急會議上表示，盧卡申科正在波蘭邊境發動「難民攻擊」，但他只是執行者，幕後「策劃者在莫斯科，是總統普京」。莫拉維茨基形容當下危機是一場以難民作人肉盾牌的「新型戰爭」，旨在破壞歐盟穩定。他又稱，今次是波蘭邊境安全30年來，首次遭到如此野蠻的攻擊。

持續多月的難民危機周一升級，白俄被指護送千計難民到波蘭邊境，他們試圖破壞圍欄進入，遭波蘭邊防人員用催淚彈趕退，目前最少2000人在嚴寒下滯留在邊境地區。波蘭已加派軍隊到邊境，並警告有爆發武裝衝突的風險。鄰國立陶宛已派部隊到邊境，準備阻止難民湧入，政府周二亦宣布，與白俄羅斯接境的邊境午夜起進入緊急狀態，未經邊防人員許可下，不得進入邊境5公里範圍內。立陶宛副內政部長蘭辛斯卡斯（Kestutis Lancinskas）表示，當局拘捕了20多名從白俄非法入境立陶宛的難民，懷疑他們與恐怖組織有聯繫，這批難民被截查時，大部分出示假身分證明，當局正作背景調查。

歐盟擬定對白俄新制裁

歐盟指摘白俄為報復歐盟制裁，誘使大批難民湧往波蘭。路透社周二引述3名歐盟外交官報道，歐盟將對白俄實施新一波制裁行動，包括制裁白俄外長馬克伊（Vladimir Makei）及白俄羅斯航空等30個人及實體，最快下周通過。歐盟官員稱，制裁馬克伊是因其部門刻意向敘利亞人和伊拉克等非歐盟國民發放簽證。歐盟之前已禁止國營白俄羅斯航空的飛機進入歐盟領空及機場，新一波制裁將使該航空公司無法從愛爾蘭、羅馬尼亞及丹麥租借飛機。

白俄總統盧卡申科周二受訪表示，他希望避免出現任何可能將俄羅斯捲入的軍事衝突，強調自己不是瘋子，知道其中利害關係，但不會屈服。他同日跟普京商討白俄與波蘭邊境難民危機，國營白俄羅斯通訊社報道，兩人對波蘭部隊在邊境集結尤其關注。白俄外長馬克伊昨指摘歐盟挑起白波邊境的對峙局面，稱明斯克正尋求與俄羅斯共同應對今次危機，包括聯合回應針對白俄的不友善行動。

俄促土耳其為例援白俄

俄羅斯外長拉夫羅夫周二指摘歐盟在今次難民危機中採取雙重標準，他提到2016年歐洲難民危機時，歐盟向土耳其提供資金，使該國承諾收容經愛琴海非法進入希臘的難民，認為歐盟也應以同樣方式提供白俄財政援助，以鼓勵它阻止難民進入歐盟。

（BBC/路透社/Politico）