排放報細數 聯國呈報存漏洞 《華郵》調查多國數據 存達133億噸落差

《華郵》的分析指出，數據落差中至少59%與陸地溫室氣體排放有關。爭議之一是許多國家圖以境內的陸地吸碳量，抵消燃燒化石燃料所排放的溫室氣體。聯合國容許中國、俄羅斯、美國等國，以此方式將每年的溫室氣體排放量扣減逾5億噸，將來更可能出現中俄美等多國在聲稱達至「淨零排放」同時，繼續排放相當數量溫室氣體的情况。

以陸地吸碳量抵消 涉中美俄

以馬來西亞為例，根據聯合國糧農組織數據，大馬2016年排放4.2億噸溫室氣體，是該年全球第25大排放國，但大馬聲稱國內樹木大量吸碳，速度比鄰國印尼快4倍，故削減了逾2.43億噸的碳排放，令該年排放量僅8100萬噸，較比利時還少。

不過，許多科學家認為，不應將森林自然再生後的吸碳量也計算在內，因那與國家政策無關，而只應計算國家採取明確行動所減少的溫室氣體排放量。

甲烷氟化氣體漏報嚴重

《華郵》又發現甲烷排放漏報情况嚴重。獨立科學數據顯示，人為甲烷排放量較聯合國報告的數字多出介乎5700萬至7600萬噸，相當於16億至21億噸二氧化碳排放。《華郵》指出，雖然國際能源署（IEA）將俄羅斯列為最大石油和甲烷排放國，但俄國向聯合國呈報的甲烷排放量，卻較獨立科學分析少幾百萬噸。氟化氣體（fluorinated gases）排放量亦被報細。人造的氟化氣體用於冷氣、雪櫃、電業等，對環境的影響愈來愈明顯。

《華郵》指出，幾十國沒有呈報氟化氣體排放。越南報稱2013至2016年氟化氣體排放量大跌，相當於2.3萬噸二氧化碳，卻比《華郵》所引用的數據少99.8%。

報道指出，排放量數據出現落差，問題可能源自聯合國的呈報制度，指出發達國家有一套呈報標準，發展中國家則有另一套，而呈報內容、時間、方式等又有很大「自由度」。

負責蒐集各國報告並監督《巴黎協定》的《聯合國氣候變化框架公約》（UNFCCC），發言人賽爾（Alexander Saier）將數據落差歸咎「應用不同呈報形式，以及呈報範圍與時效性不一致」，表示將努力鞏固呈報程序。

足影響減排目標 專家關注

法國氣候與環境科學實驗室科學家恰伊（Philippe Ciais）表示：「一切最終變成幻想……呈報數字與現實世界的排放量落差太大，重大矛盾就開始出現。」

領導碳排放關注組織「全球碳計劃」（Global Carbon Project，GCP）的史丹福大學教授杰克遜（Rob Jackson）說：「不知排放最新情况，就不知排放量是否削減得有意義和足夠。」

（華盛頓郵報）