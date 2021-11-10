民調：逾半美國人認為拜登施政錯重點

CNN民調顯示，超過三分之一（36%）受訪民眾認為經濟才是國家面對最迫切的問題，這些人當中有72%認為拜登沒有關注該正確的議題。20%則認為疫情大流行是國家首要議題，這些人當中79%認為拜登的優先事項是正確的，21%認為他放錯重點。整體來看，48%人認同拜登的施政，52%不認同。民調亦顯示強烈認同拜登表現的民眾比例，從4月時的34%下跌至11月的15%，若與奧巴馬或特朗普執政期間相比，這一數字從未跌破20%。

36%人強烈不滿拜登工作

該最新民調顯示，36%人「強烈不滿」拜登的總統工作，這比例與CNN於4月民調時差不多，反映過去幾個月拜登支持率下降，更多源於他最初的支持者對其感到失望，而非一開始強烈反對他任總統的群體擴大了。今次調查於11月1日至4日進行，在網上訪問了1004名成年人，當時兩黨尚未通過萬億美元的基建法案。

（CNN）