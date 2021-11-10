千難民愁困夾縫 飢寒交迫飲雨水

旅行社誘至邊境 復遭強推闖欄

《衛報》周日報道，伊拉克庫爾德族28歲婦人阿卜杜勒卡德爾（Amila Abedelkader）一行7人身處波蘭東南部與白俄接壤邊境的森林，當中包括一名8個月大的女嬰和一名兩歲男童，他們已兩次試圖進入波蘭被驅趕，今次是第三度嘗試，須在零度以下氣溫穿過森林的沼澤地。阿卜杜勒卡德爾稱，他們一行人由旅行社安排從伊斯坦布爾乘飛機前往明斯克，並進入波蘭邊境。《衛報》報道，許多中東難民都被白俄政府控制的旅行社誘使前往明斯克，並承諾可到歐盟國家，安排者會收費1.5萬至2萬歐元（約13.5萬至18萬港元）。

志願救援人員瓦珀（Katarzyna Wappa）表示，當難民抵達波蘭邊境，白俄邊防人員會強推他們穿過圍欄。瓦珀指波蘭政府除了派更多士兵圍捕和驅逐難民到無人之境，並沒提供任何協助。

（衛報）