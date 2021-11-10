白俄波蘭邊境升溫 難民衝防線

白俄涉放行 馮德萊恩籲擴制裁

白俄傳媒周一發布的影片顯示，當地武裝邊防人員引領大批難民從邊境城鎮布魯茲吉（Bruzgi）前往波蘭的波德拉謝（Podlaskie），之後片中可見在邊境出現對峙情况，難民企圖割破鐵絲網或拆除圍欄進入波蘭，有報道指波蘭邊境人員使用催淚彈驅散人群，其間更傳出槍聲。由於波蘭阻止難民入境，白俄亦拒絕讓他們折返，大批難民被迫滯留在兩國邊境的森林，搭起帳篷於0℃以下低溫暫住，最近已有數人死於低溫症。

波蘭斥藉難民危機報復歐盟

白俄總統盧卡申科去年大選後加強打壓異己，今年5月被指逼降外國民航機以拘捕異見記者，遭歐盟制裁。波蘭和其他歐盟國家指摘白俄今次在歐盟東部邊境製造難民危機，是要報復歐盟制裁和接收白俄反對派人士。波蘭副外長瓦夫日克（Piotr Wawrzyk）周一指摘白俄企圖引發「重大事件，最好是有人開槍並造成死亡」。防長布瓦什恰克（Mariusz Blaszczak）稱，1.2萬名士兵已準備好保衛波蘭邊境，政府發言人表示，現時已有3000至4000人在邊境，還有超過1萬人準備從白俄進入波蘭。波蘭邊防當局宣布周二早上起關閉與白俄接壤的庫茲尼察（Kuznica）邊境口岸。

德國「無力應對」 籲歐盟支援

波蘭今年有近3萬名非法移民闖境，單是上月就有逾1.7萬人越界入境。德國今年已安置約6100名從白俄經波蘭到德國的難民。德國表示，波蘭和德國無力獨力應對今次事件，呼籲歐盟採取行動。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，「白俄必須停止把民眾的生命置於危險之中，利用難民達到政治目的是不可接受」。她承諾會向波蘭、立陶宛和拉脫維亞提供更多支援以應對難民潮，並呼籲成員國延長制裁白俄，又指歐盟將研究制裁涉及人口販運活動的第三國航空公司。白俄則否認策動難民潮，反指波蘭對待難民的態度不人道。

（衛報/BBC/路透社）