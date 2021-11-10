白俄波蘭邊境升溫 難民衝防線

【明報專訊】持續數個月的波蘭與白俄羅斯邊境難民危機升級。傳媒周一（8日）拍得的影片顯示，白俄邊防人員涉嫌親自護送數以千計大部分來自中東的難民到波蘭邊境，當中有人企圖破壞鐵絲網圍欄進入，遭波蘭邊境人員驅趕。波蘭政府周一召開危機會議，並部署1.2萬士兵到邊境，且從周二起關閉一個邊境口岸，當局警告當地有爆發武裝衝突的風險。歐盟委員會主席馮德萊恩批評白俄圖以製造難民潮達到政治目的是不可接受，呼籲成員國對白俄延長及擴大制裁。歐盟昨斥白俄總統盧卡申科的言行屬「不人道的黑幫行徑」。
白俄涉放行 馮德萊恩籲擴制裁
白俄傳媒周一發布的影片顯示，當地武裝邊防人員引領大批難民從邊境城鎮布魯茲吉（Bruzgi）前往波蘭的波德拉謝（Podlaskie），之後片中可見在邊境出現對峙情况，難民企圖割破鐵絲網或拆除圍欄進入波蘭，有報道指波蘭邊境人員使用催淚彈驅散人群，其間更傳出槍聲。由於波蘭阻止難民入境，白俄亦拒絕讓他們折返，大批難民被迫滯留在兩國邊境的森林，搭起帳篷於0℃以下低溫暫住，最近已有數人死於低溫症。
波蘭斥藉難民危機報復歐盟
白俄總統盧卡申科去年大選後加強打壓異己，今年5月被指逼降外國民航機以拘捕異見記者，遭歐盟制裁。波蘭和其他歐盟國家指摘白俄今次在歐盟東部邊境製造難民危機，是要報復歐盟制裁和接收白俄反對派人士。波蘭副外長瓦夫日克（Piotr Wawrzyk）周一指摘白俄企圖引發「重大事件，最好是有人開槍並造成死亡」。防長布瓦什恰克（Mariusz Blaszczak）稱，1.2萬名士兵已準備好保衛波蘭邊境，政府發言人表示，現時已有3000至4000人在邊境，還有超過1萬人準備從白俄進入波蘭。波蘭邊防當局宣布周二早上起關閉與白俄接壤的庫茲尼察（Kuznica）邊境口岸。
德國「無力應對」 籲歐盟支援
波蘭今年有近3萬名非法移民闖境，單是上月就有逾1.7萬人越界入境。德國今年已安置約6100名從白俄經波蘭到德國的難民。德國表示，波蘭和德國無力獨力應對今次事件，呼籲歐盟採取行動。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，「白俄必須停止把民眾的生命置於危險之中，利用難民達到政治目的是不可接受」。她承諾會向波蘭、立陶宛和拉脫維亞提供更多支援以應對難民潮，並呼籲成員國延長制裁白俄，又指歐盟將研究制裁涉及人口販運活動的第三國航空公司。白俄則否認策動難民潮，反指波蘭對待難民的態度不人道。