疫下多840萬噸膠廢物 2.6萬噸入海

口罩手套防護裝 亞洲最多

英國《衛報》引述這份由中國南京大學學者周一（8日）在網上期刊《美國國家科學院院刊》（PNAS）發表的報告，指出自疫情爆發以來，全球產生了840萬噸的塑膠垃圾。研究發現，處理不當的塑膠垃圾中最多來自亞洲，佔總數46%，原因是當地戴口罩者比例很高，其次是歐洲的24%、北美和南美的22%。此外，87.4%的多餘塑膠廢物來自醫院，而非個人使用，個人防護用品僅佔總數的7.6%。

報告特別提到塑膠廢物對海洋的影響，指直至今年8月，估計有多達2.59萬噸疫情產生的膠廢物經全球369條主要河流流入海洋，相當於2000輛雙層巴士重量。其中，亞洲河流是重災區，佔總數73%，其中首位的伊拉克阿拉伯河（Shatt al-Arab）有5200噸，排第二和第三的巴基斯坦印度河（Indus River）和中國的長江分別有4000噸和3700噸。

研究指出，「新冠疫情導致對單次使用塑膠產品的需求增加，加劇了本來已經失控的全球塑膠廢物問題的壓力，釋放的塑膠會在海洋中長距離漂流，遇到海洋生物，並可能導致傷亡」。報告預計，到本世紀末，幾乎所有與疫情相關的塑膠最終都會出現在海牀（28.8%）或沙灘（70.5%）上。

（衛報）

（新冠疫情）