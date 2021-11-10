新加坡辣招谷針 拒接種者自費診治

新加坡8月中逐步放寬防疫措施後，本土病例攀升，逼使當局9月底再次加強防疫措施，包括限制社交聚會最多兩人、餐廳內用餐最多2人一枱、在家工作成為既定模式等。

日增3000確診 續放寬措施

不過，衛生部指出，每天平均新增個案雖超過3000宗，但其中近99%病例都是輕症或無症狀，大多可在家休養康復，需要送入深切治療部的患者維持在約140人，約佔預留的病房容量七成。新加坡跨部會抗疫工作小組周一表示，目前國內疫情已趨穩定，政府將逐步放寬部分措施，未來幾周「接種者有別」的防疫措施仍是新加坡逐步開放的重要一環。

接種率達85% 入院者多未接種

目前新加坡新冠疫苗完成接種率已達85%，屬於全球前列，但仍有14%民眾未接種，染疫入院的民眾，大部分都沒有接種疫苗。政府目前會全數支付所有最近沒有外遊紀錄、因感染新冠病毒入院的新加坡公民、永久居民或長期簽證持有人的醫療費用。衛生部長王乙康周一表示，自下月8日起，那些有資格、但不肯接種的人一旦染疫，將要自費所有醫療開支，只接種了一劑疫苗者，由明年1月1日起，一旦確診亦須要自付醫療費。他形容這是對那些堅持不肯接種者的「重要信號」。至於那些未合資格接種者，例如12歲以下兒童或因醫療原因不適合接種者，仍獲政府全數資助新冠治療費用。《華盛頓郵報》報道，新加坡醫療體系十分倚重私立醫療服務，換言之沒有接種者可能已透過保險獲得新冠醫療保障。

除了自付醫療開支外，沒有接種者出行都面對很多限制，包括不可到食肆堂食、不可進商場、戲院、景點、療養院等，不可參加特定大型體育和展覽活動、不可進行要除下口罩的護膚療程和高強度運動等。

澳報告：未接種重症風險高16倍

懲罰拒絕接種新冠疫苗的情况有成為常態的趨勢。美國部分公私營機構早前已表明將會強制那些沒有合理原因拒絕接種疫苗者放無薪假；在德國，沒接種者本月開始若因確診或外遊回國而要被強制隔離，將不可以申請政府補助；澳洲禁止沒有接種者進入餐廳或酒吧。英國政府更研究將接種定義升至接種第三劑加強劑，包括強制那些選擇不肯接種加強劑的人，在外遊回國時要接受隔離檢疫。

「谷針」已成各國抗疫主要招數，疫苗的作用亦備受關注。澳洲新南威爾斯省衛生部前晚發表報告指出，未接種疫苗者因重症入深切治療部或病故的風險，比接種者高16倍。當局表示，隨着澳洲準備與病毒共存，呼籲民眾盡快接種疫苗。

另外，英國衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）周二宣布，英國國民保健署（NHS）的前線醫護人員必須於明年4月1日前接種疫苗。

（海峽時報/聯合早報/華盛頓郵報/德國之聲）

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