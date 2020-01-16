美重開33國入境 機場現人龍 完成接種疫苗者免隔離 認可BNT科興

美國去年3月禁止過去14天曾到過33國的非美國公民或永久居民入境，包括歐洲沒有邊境管制的26個《神根公約》國，以及中國、印度、南非、伊朗、巴西、英國和愛爾蘭。周一起解除上述33國的入境禁令，遊客只需出示疫苗接種證明和新冠檢測陰性證明，入境後毋須隔離。美國與加拿大和墨西哥的陸路邊境同日亦對已接種疫苗的外國人重新開放。未滿18歲的兒童在已接種疫苗的成人陪同下可以入境。

貿易團體美國旅遊協會（U.S. Travel Association）表示，這些國家2019年佔所有海外赴美旅客比例53%，估計國際旅客減少導致去年3月以來出口收益損失近3000億美元（2.34萬億港元）。

登機前交接種及檢測證明

白宮9月20日宣布美國將在11月初解除限制，11月8日起生效，許多國際航班周一起將接近全面運作，美國航空界正增加飛往歐洲和其他受限制措施影響地區的航班，並改用載客量較多的飛機。航空公司將檢查國際旅客是否完成接種疫苗，以及3天內新冠檢測陰性結果的證明文件。新的接觸史追蹤規定也將於周一生效，航空公司須蒐集旅客資訊，必要時後續追蹤曾暴露於新冠變種病毒株或其他病原體的旅客狀况。

聯合航空預計，國際入境美國的旅客人數會大增一半，達美航空總裁巴斯琴（Ed Bastian）警告，旅客要有恢復通關初期大排長龍的心理準備。英國維珍航空公司早前表示，往美國的航班預約量飈升600%。

美國衛生當局早前表示，獲認可的旅客接種疫苗包括美國食品及藥物管理局（FDA）和世界衛生組織（WHO）批准的所有疫苗，包括BioNTech-輝瑞、牛津-阿斯利康疫苗、強生、莫德納、中國國藥及科興疫苗。

（法新社/中央社）

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