9國調查：46%受訪者不願改習慣助環保

9月下旬做的調查在美國、英國、法國、德國、西班牙、荷蘭、波蘭、新加坡、新西蘭各訪問了1000名年滿18歲人士。當中62%受訪者認同氣候危機是當今全球要面對的主要環境挑戰，比例高於比空氣污染、廢物影響和新疾病。受訪者也普遍認為，自己較社區或任何機構更致力於環保。若以0至10分評價自己保護地球參與度時，約36%給予自己8至10分的「高度參與」，例如32%人認為省電是首務，25%主張多搭公共交通工具而非乘私家車，24%倡大幅改變農業模式，23%認為要減少搭飛機，18%覺得要少吃肉等。

受訪者中，只有51%表示肯定會在氣候問題上採取個人行動，35%模稜兩可，14%表明絕對不會。他們不願付出額外努力保護地球的理由，最常見是「我為目前自己所做的感自豪」（74%），其後為「專家對於最佳解決方案仍無共識」（72%），69%認為「需要當局提供更多資金和設備」，39%認為個人能力不足以改變大局。

該調查報告指出，雖然民眾擔心地球的狀况，但調查結果同時令人懷疑他們對保護地球的承諾。人們的擔憂並未轉化成改變習慣的更大意願，反而偏重於對政府環保努力的負面評價上。Kantar Public國際民調主任里維埃（Emmanuel Riviere）表示，這個民調反映各國政府必須做到符合人民的期望，亦要謀求解決氣候危機的辦法和怎樣公平承擔責任。

（衛報）