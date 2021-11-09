伊朗扶植民兵坐大 侵蝕主權惹反彈

助抗ISIS一度得民心

在2014年極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）冒起後，伊朗對伊拉克的影響力升至新高。在伊拉克什葉派最重要領袖西斯塔尼發出教令號召抗擊ISIS後，伊朗幾乎一日內即提供大部分所需資源，組織民兵協助伊拉克政府支撐到美軍提供空中支援。

但這些由時任革命衛隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼穿針引線建立的親伊朗民兵體系，卻開始惹來反效果。

伊拉克近屆政府都嘗試過限制上述民兵的影響力，但大多失敗。2014年至2018年任伊拉克總理的阿巴迪試圖令民兵受國家主導，並要求民兵財政透明，分開政治和軍事側翼，其後卻被親伊朗政治人物趕下台。到較親伊朗的阿卜杜勒-邁赫迪2018年上台後，反而增加給予親伊朗民兵的預算，容許後者在戰略地區（例如與敘利亞的邊界）擴張存在。

2019年10月，伊拉克反政府示威開始將矛頭指向伊朗，部分抗爭者甚至公然羞辱蘇萊曼尼以至伊朗最高領袖哈梅內伊。示威民眾大多是什葉派，但不歡迎伊朗干預伊拉克。然而，親伊朗民兵試圖血腥鎮壓，反而變得更不受歡迎。阿卜杜勒-邁赫迪最終請辭，由各方可接受的原情報局長卡迪米接任總理，再次試圖限制親伊朗民兵勢力。

另外，威望崇高的什葉派教士西斯塔尼亦暗中介入，削弱親伊朗民兵的團結和合法性。到今年大選親伊朗陣營慘敗，大贏家是高舉反外國干預（包括美國和伊朗）大旗的教士薩德爾。

（外交事務/大西洋理事會/金融時報）