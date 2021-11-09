親伊朗民兵涉行刺伊拉克總理 權鬥白熱化 卡迪米避無人機暗殺惟前途難料

安全部門消息人士表示，3架無人機在底格里斯河共和橋附近起飛，其中兩架遭擊落，一架在卡迪米（Mustafa Al-Kadhimi）位於巴格達市中心「綠區」的官邸正門附近爆炸，卡迪米受輕傷，其7名警衛傷勢較嚴重，但沒生命危險。卡迪米其後發表電視演說，他坐在辦公桌前左手腕紮着繃帶，呼籲對話。他又在總理辦公室發表的聲明中說，很清楚誰是幕後主謀，將會「揭穿他們」。

情報部門：伊朗製武器施襲

昨仍未有人就襲擊承認責任，但英國《衛報》引述伊拉克官員稱，相信是親伊朗民兵組織所為，且伊朗可能知情。路透社昨亦引述伊拉克安全官員及接近民兵組織的消息人士報道，至少一個由伊朗支持的民兵組織發動周日的襲擊，當中使用的無人機和炸藥均是伊朗製。

伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）去年1月被美軍無人機暗殺身亡前， 一直對伊拉克國內的親伊朗民兵擁有重大影響力，但伊拉克官員認為，現在的親伊朗民兵組織已不再如以往聽命蘇萊曼尼般那麼聽從其繼任人指揮，「我們評估是，若蘇萊曼尼還活着，這種事不會發生」。

親伊朗勢力大選慘敗 頻起衝突

親伊朗政黨在上月國會選舉中輸掉三分之二議席，大大削弱其議會力量，其支持者隨後表現愈趨激進，包括持續在「綠區」外抗議選舉舞弊，要求重新點票，上周五（5日）更有示威者企圖衝入綠區與保安部隊爆發衝突，一名示威者死亡。伊朗支持的武裝組織「正義聯盟」領導人卡扎利（Qais al-Khazali）上周六威脅卡迪米說：「烈士的鮮血將使你承擔責任。」親伊朗什葉派民兵組織「真主黨旅」則質疑卡迪米在暗殺事件中假扮受害者。

卡迪米乏政黨支持易受攻擊

54歲的卡迪米在去年5月成為總理前是伊拉克情報主管，被民兵組織視為與美國關係密切，並試圖在美國與伊朗之間保持平衡，他也被美國與伊朗視為可接受的總理妥協人選。哈佛大學甘迺迪學院貝爾弗中心的伊拉克—美國研究員阿爾沙馬里（Marsin Alshamary）稱，今次襲擊令如何在不引發內戰下遏制民兵力量這一長期挑戰再次浮面。對卡迪米來說，若他要繼續任總理，現在風險會更大，阿爾沙馬里說：「他背後沒政黨支持，所以他容易受到直接攻擊，沒政黨可談判或保護他。」

主打民粹主義的什葉派教士薩德爾（Moqtada al-Sadr）領導的「薩德爾運動」在大選中獲勝續成最大派系，現時薩德爾獲組閣主導權。人道主義對話中心的中東顧問范特皮（Maria Fantappie）表示，只要什葉派內部沒有達成協議，讓這些民兵組織在政府內獲得與他們選前預期的相應份額，這類安全事件就有可能繼續發生。

（衛報/路透社/金融時報/美國之音）