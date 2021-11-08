英美「突破感染」增 家長高危 子女未打針增傳染風險

英國衛生安全局（UKHSA）10月底數據，英格蘭大部分年齡群組的「突破感染」（breakthrough infection）都高於8月中旬。當中尤以40歲至49歲組別增幅最大，由8月時4周內平均每10萬名已打疫苗人士之間有1116.2宗，增至2124.6宗。

40至49歲組別增幅最大

專家推論這組別的「突破感染」風險最高有兩大因素。其一，這群組有很大機會與未成年子女同住，但英國兒童及青少年大多數尚未接種新冠疫苗，是近期湧現最多確診個案的年齡組別。他們將病毒傳播給已接種疫苗同住家人或父母的機率也較高。

免疫力隨時間消減 成另一因素

英國一項家居傳播研究顯示，倘有人出現感染新型冠狀病毒的病徵，與之同居生活的已接種疫苗人士便有25%機率感染該病毒，未接種者受感染率達38%。第二，英國大部分年滿40歲人士完成接種新冠疫苗迄今已相隔了最少4個月，對新冠病毒的免疫力已下降。

美國疾病控制及預防中心（CDC）數據亦顯示，所有接種疫苗年齡組別的「突破感染」發生率相若。該國所批准採用的3款新型冠狀病毒疫苗之中，注射強生疫苗的「突破感染」發生率及相關死亡率略高於其他兩款，BioNTech-輝瑞的比率又稍高於莫德納（Moderna）。

英國衛生安全局（UKHSA）針對BioNTech、牛津-阿斯利康這兩款該國最常用疫苗新近發表的研究則指出，在打完第二針後第10周起，保護力開始減弱；完成接種後的5個月內，保護率由接種後兩周的大約九成和七成，分別降至69.7%和47.3%。

專家強調疫苗減染疫死亡風險

不過幾項對「突破感染」患者的研究俱表明，新冠疫苗能有助身體加快消除感染，所以通常病徵較輕和較快痊癒。

美國哈佛大學醫學院病毒學專家巴魯什（Dan Barouch）說：「突破感染不罕見，亦非意料之外，不是很令人擔憂。」約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院流行病學家道迪（David Dowdy）強調，新冠疫苗依然有效，可降低感染和病重死亡的機率。

（華爾街日報/紐約時報）

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