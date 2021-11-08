休斯敦音樂節人踩人 警查找「毒針狂徒」

踩踏事件發生時，饒舌歌手斯科特（Travis Scott）正在其Astroworld音樂節演唱，現場共有5萬名歌迷。休斯敦市長特納（Sylvester Turner）指出，人踩人事件的罹難者介乎14至27歲。

數人需解毒劑 保安疑遭戳頸

有報道指事發時觀眾中有人向其他人注射藥物。該市消防隊長潘尼亞（Samuel Pena）說，數名觀眾要注射藥物解毒劑納洛酮（Naloxone，又稱Narcan，用於緩解攝入過量鴉片類藥物所造成的影響）後才蘇醒。一名保安員亦疑遭一名觀眾以針戳頸，注射了不明物質。

休斯敦警察局長芬納（Troy Finner）指出，該部門已開始從兇殺和毒品犯罪方向展開刑事調查。得州哈里斯縣（Harris County）法官伊達爾戈（Lina Hidalgo）呼籲針對這宗悲劇展開「客觀、獨立」的調查。

音樂節原定舉行兩天，慘劇發生後已經腰斬。斯科特前日在Twitter發表90秒影片，表示事發時自己身在台上，「無法想像情况有多嚴重」，形容事件讓他「徹底心碎」。

（英國廣播公司/路透社）