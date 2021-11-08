孕婦之死重燃波蘭墮胎權爭議

華沙等地萬人示威

死者伊莎貝拉（Izabela）30歲，居於南部城鎮普什奇納（Pszczyna），已婚十年。雖然產檢已發現伊莎貝拉的胎兒先天畸形存有好些缺陷，但醫生指胎兒有心跳，不能為她終止懷孕。到今年9月懷孕第22周，她穿羊水入院，醫生掃描發現胎兒死亡，但伊莎貝拉被送往手術室剖腹取胎途中死亡，遺下一名9歲女兒。法院10月裁定伊莎貝拉死於「感染性休克」。政府歸咎於「醫療失誤」。涉事兩名醫生被停職。

事件重燃該國幾乎禁絕墮胎的爭議。波蘭執政法律與公正黨（PiS）推動收緊墮胎限制。憲法法院去年10月裁定墮胎違憲，從今年1月起只准為強姦或亂倫個案墮胎。

上周六，包括有前歐洲理事會主席圖斯克、華沙市長恰斯科夫斯基等民眾在華沙、普什奇納等地悼念死者，舉起「冷漠是同謀」等橫額標語，斥反墮胎法不仁，殺死波蘭婦女，呼籲不要再釀同類受害人。有男示威者稱其妻今年6月也因同類情况死亡。

總理莫拉維茨基上周五表示會調查此個案，但稱不會改變憲法法院的裁決。衛生部長承諾將提供指引列明合法終止懷孕情况。

（路透社/彭博社）