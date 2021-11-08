無人機載炸藥襲伊拉克總理官邸

美譴責「恐怖主義行為」

兩名政府官員稱卡迪米（Mustafa al- Kadhimi）的官邸發生最少一次爆炸。卡迪米的辦公室說，總理官邸昨晚遭無人機襲擊，卡迪米在這次「失敗的暗殺行動」中「安然無恙」。卡迪米也在Twitter發文報平安，籲各方「冷靜和克制」。伊拉克傳媒發放的照片顯示，爆炸導致官邸部分位置以至一輛泊在車房的運動型多用途車（SUV）損毁，一處地方滿地碎片，一道門塌了下來。

美國強烈譴責襲擊，國務院發言人普萊斯（Ned Price）在聲明中說：「我們得知（伊拉克）總理安然無恙都鬆了口氣，這顯然是針對伊拉克核心的恐怖主義行為，我們予以強烈譴責。」他說：「我們與肩負維護伊拉克主權與獨立的伊拉克安全部隊密切聯繫，也有協助他們調查這宗襲擊。」

今次是針對「綠區」（Green Zone）的襲擊中首次以總理官邸為目標。昨日未有組織認責。親伊朗民兵組織的支持者不滿10月10日大選結果，近來頻頻在戒備森嚴的「綠區」附近示威，上周五（5日）的一次示威演變成警民衝突，示威者向警員擲石，多名警員受傷，警方發射催淚彈和實彈還擊，消息人士說最少一名示威者死亡。

（路透社/法新社）