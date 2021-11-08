融冰增夏天變長 影響健兒備戰

足雪坡道「買少見少」

最近在瑞士備戰的美國單板滑雪運動員安德森（Jamie Anderson）憶述，在過去的夏末至秋季或會看到有一塊冰從冰川脫落，但今年卻目擊有冰塊裂開成數塊跌下，又在訓練時留意到瀑布較往年多，兩者皆顯示溫度升高令融冰幅度增加。她形容這是實在的證據，顯示氣候變化有多嚴重。

另一名單板滑雪運動員馬斯特羅（Maddie Mastro）擅長半管賽（halfpipe），這項目需要有充足的雪來建造坡道，但她說因氣候變化令全球各地相關設施愈來愈少。「冬季兩項」（Biathlon，即結合越野滑雪和射擊）運動員伊根（Clare Egan）和鄧克爾（Susan Dunklee）亦指出，她們比賽地點的天然雪量較過往任何時間都少，要用人工雪填補。

彭博社引述一班以加拿大滑鐵盧大學為首的研究員估計，過往舉辦過冬季奧運的地方例如俄羅斯索契和德國加米施－帕滕基興（Garmisch-Partenkirchen），當地的氣溫在未來可能再也不會低得足以舉行頂級雪山運動。

（彭博社）