百國「氣候公義」遊行促抗暖化

瑞典環保少女通貝里亦有參與格拉斯哥遊行活動，但未有發表演說。而在格拉斯哥遊行終點「綠地」（Glasgow Green）的集會演說，則是來自全球各地的多個原住民代表，有來自烏干達的社運人士呼籲更多民眾推動世界領袖採取行動。英國各地同日亦有約100場氣候變化示威，例如倫敦有民眾從英倫銀行遊行到特拉法加廣場；包括肯尼亞、土耳其、法國、巴西、澳洲和加拿大等100個國家，亦有相關遊行。

組人鏈堵行車橋 21科學家被捕

英國廣播公司（BBC）報道，當日警方在格拉斯哥拘捕21名科學家，後者以鐵鏈綁頸築成人鏈堵塞了一條行車橋。

發起今次遊行的組織COP26 Coalition的發言人雷曼（Asad Rehman）稱，前日在各大洲有306場行動響應，單在英國就有最少50萬人參與遊行。該組織亦會在周日至周三（7日至10日）一連4天舉行「人民氣候公義峰會」（People's Summit for Climate Justice），抗衡他們認為的「虛偽、不公義」官方氣候峰會。

COP26將於周五（12日）閉幕。

（BBC/法新社/路透社/中央社）