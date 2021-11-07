埃塞9叛軍結盟 誓趕總理下台 首都據報氣氛緊張 美撤非必要外交人員

以「提格雷人民解放陣線」（TPLF）和「奧羅莫解放軍」（OLA）為首的9個組織代表，上周五（5日）在美國首都華盛頓簽署協議，宣布組成「埃塞俄比亞聯邦主義及邦聯主義部隊聯合陣線 」（UFEFCF），為應對國家當前危機，「同心合力團結力量」推翻阿比的「種族滅絕政權」，成立過渡政府。

阿比政府否認陷困 惟徵老兵抗敵

阿比（Abiy Ahmed）執政頭一年間，因平息與鄰國厄立特里亞的邊界衝突，2019年獲頒諾貝爾和平獎。可是去年9月提人陣無視中央政府以新冠疫情為由反對，堅持舉行地方選舉，令提格雷州被切斷中央撥款，及後提人陣突襲聯邦軍隊基地搶奪武器，觸發阿比政府派兵北伐，衍生持續一年的戰爭，迄今導致數千人死亡，過百萬人民流離失所，逾40萬人瀕臨饑荒，雙方皆捲入種族滅絕指控。提人陣6月底重奪提格雷州首府默克萊，隨即南下反攻。跟提人陣聯合行動的奧羅莫解放軍，上周四宣稱控制範圍擴至首都亞的斯亞貝巴以北160公里外的杰勒巴古拉恰，揚言推翻阿比只是「數周以至數月」之事。

阿比政府稱叛軍誇大攻城掠地程度，逼近首都說法純屬「政治宣傳」，上周四聲稱提人陣「已被包圍」及行將敗北。然而，國會上周四通過頒布為期半年的緊急狀態令，阿比政府可藉此徵用持有槍械和年滿18歲人士入伍，毋須逮捕令而拘押嫌疑分子，以及暫時吊銷涉嫌直接或間接用於支持提人陣媒體的執照。國防部又呼籲退伍軍人歸隊，「保護國家免受分裂陰謀影響」。阿比發言人前日強調首都「運作如常」，但《衛報》稱亞的斯亞貝巴氣氛緊張，居民開始搶購物資，當地提格利尼亞人成逮捕目標。

阿比昨日在Twitter表示「會有犧牲需要作出，但那些犧牲會拯救埃塞俄比亞」。

打破半年沉默 安理會籲停火

聯合國安理會上周五打破半年沉默，發表聲明對埃塞軍事衝突可能擴大和加劇深表關切，敦促雙方停火。美國駐埃塞大使館同日形容當地局勢「非常不穩」，忠告境內美國人盡快離開，到昨日國務院更新旅遊警示，下令身處埃塞俄比亞的非緊急美國政府僱員（例如非必要外交官）及其家庭成員離境。

（綜合報道）