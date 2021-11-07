蘇伊士運河通行費明年加價6%

運量飈新高 運河收入破紀錄

運河管理局引述國際貨幣基金組織（IMF）和世界貿易組織（WTO）預測指，全球貿易交通在2022年將增加6.7%，管理局稱這意味船運公司將會有「豐厚利潤」。不過，新收費不適用於液化天然氣運輸船及特別受到新冠疫情打擊的郵輪。

蘇伊士運河為全球航運最重要的航道之一，上月亦錄得歷來單月最高的航行噸位，達1.12億噸，有1847艘船舶經過，較去年同期增加14%。今年3月超大型貨櫃輪「長賜」號在運河擱淺長達6日，為全球海運造成嚴重影響，但事故未有嚴重打擊運河收入。運河管理局公布截至6月30日的前12個月，其收入上升至破紀錄的58.4億美元（約456億港元）。

疫下消費模式變 歐美貨櫃進口需求增

研究機構Forrester副主席兼首席分析師勞里（George Lawrie）指出：「自疫情以來的消費和購物模式的改變，包括電子商務急增，增加運送往北美和歐洲的消費品貨櫃進口需求。另外，亞洲產品的新市場亦需要每周有更多船舶航行，意味海上貨櫃數目會上升。」

（衛報/法新社/彭博社）