《華爾街日報》揭fb內部研究：1/8用戶認為fb對生活影響負面

「問題使用」比其他社交平台嚴重

報道指，fb數年前展開研究，探討使用社交平台對人們日常生活的潛在負面影響，目標為減少在其平台所發現愈來愈多的有害行為。負責團隊發現，部分用戶無法控制在fb上花費的時間，令生活出現問題，如經常查看fb影響工作生產力、熬夜瀏覽fb，甚至有父母關注fb多於照顧子女或跟子女建立關係。惟研究人員認為這並非臨牀意義上的成癮，不像賭博及濫藥般影響大腦，調查結果也未能確認因果關係存在。

有參與fb調查的22歲女子表示，自己除洗澡外，每分每秒都在使用fb，形容自己失去時間概念。《華爾街》則引述一名40歲女子的自白，她指自己不斷檢查帖文、統計回應和讚好數目，每日在fb花8小時以上是等閒事，形容大腦被fb佔據。

部分改善建議獲fb採納

根據去年3月對內公布的研究團隊數據顯示，有12.5%用戶受上述問題影響。該團隊曾提出改善建議，部分獲fb採納，如加設功能鼓勵人們暫時「唞一唞」，去年3月亦推出安靜模式，讓用戶可以選擇關掉大部分推送通知。該研究團隊2019年底被解散。

（華爾街日報）