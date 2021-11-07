無人機成施襲新招 近年威脅增加

隨着商用無人機價錢愈來愈便宜和先進，無人機已成為施襲新招數，極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）和也門胡塞武裝等組織亦不時利用無人機發動襲擊，2018年更有人控制一架載有炸藥的無人機企圖暗殺委內瑞拉總統馬杜羅不果。

美核電站5年發現57次入侵

根據統計，在2015至2019年間，美國廿多座核子反應堆和核燃料儲存點就發生過57次無人機入侵事件。美國全國發電量最大核電機組、位於亞利桑那州的帕洛弗德核電站，2019年9月就曾發生過一批為數5至6架的無人機一連兩晚闖入事件，當時保安人員只能目視無人機闖入長達80分鐘但束手無策。

曾在國土安全部任職高層的保安公司Tenable運作技術副主席愛德華茲（Marty Edwards）表示，正當所有注意力集中在網絡安全上的同時，今次無人機企圖攻擊電網事件令人注意到這類實體攻擊威脅也很真實。

雖然阻止無人機發動襲擊或進入敏感範圍的技術已存在多時，包括加設「地理圍欄」（geofence）阻止無人機進入特定範圍、使用訊號干擾槍等，但要在每個電站安裝這類設備成本不菲。

（每日郵報/The Drive/新科學家）