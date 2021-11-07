美國土安全部：首現無人機圖襲電網 改裝中國大疆產品 專家料有更多攻擊針對基建

美國多家傳媒上周五（5日）報道，國土安全部、聯邦調查局和國家反恐中心10月28日發出情報備忘錄公開這宗於去年7月發生在賓夕法尼亞州一個電力分站的事件。疑被用作發動襲擊的無人機為大疆創新科技有限公司（DJI）的Mavic 2，屬擁有4個螺旋槳的小型無人機，目前網上售價約2000美元（1.56萬港元）。

時隔一年公開 籲關注無人機威脅

備忘錄提到，涉事無人機看來已十分殘舊，並非首次飛行，但為今次行動特別改裝。無人機的攝影鏡頭和記憶卡被移除，機身可用作鑑別無人機身分的標記亦被移除，令當局難以查找無人機擁有人的資料。機身還繫有一根既長且粗的銅線，相信是希望銅線連接到最少兩條電纜，導致出現短路情况，令變壓器和電纜受損，甚至起火。不過，該架無人機被發現時身處電力分站旁邊的建築物天台，其中一個螺旋槳損毀，相信是前往施襲時失控墜毀，電力設施和供應沒有受到影響。有專家指出，操控無人機者因失去攝影鏡頭，無法靠實時影像去遙控無人機，只能靠目測遙控，有可能是造成今次襲擊失敗的原因。

備忘錄沒有透露事發電力分站的確實位置，但科技新聞網站The Drive稱，涉事分站位於離費城約160公里的赫爾希鎮（Hershey）。

今次相信是美國本土電網首次遇上改裝無人機特別針對的襲擊。聯邦官員表示，他們在時隔一年多後向州和地方政府官員公開事件，是要提升大家就無人機對重要基礎設施威脅的關注。美國聯邦航空管理局表示，已得悉去年7月在賓夕法尼亞州發生的事件，正與國土安全部和其他聯邦、州和地方政府及組織支援調查。

干擾器可反制 難每電站也安裝

《新科學家》雜誌引述美國馬里蘭州恐怖主義研究專家卡倫博恩（Zak Kallenborn）稱，電力分站一般由圍欄和其他障礙物保護，但這不足以防避無人機。他說：「反恐防衛大部分假設是對付地面襲擊者……無人機便宜且容易使用，重要基建必須考慮來自各方的襲擊。」他指出，干擾無人機遙控的干擾器有效對付來犯無人機，但基於成本考慮難以每個電力分站也安裝。

情報和保安顧問組織Soufan集團政策和研究總監克拉克（Colin Clarke）說：「我對這麼遲才發生感到驚訝。你只要擁有些少無人機運作的知識，並且取得一些炸藥，然後將它撞向物體，就可以造成嚴重破壞。」備忘錄報告引述的專家稱，隨着美國的能源和其他重要基建系統繼續擴展，預計未來會有愈來愈多針對這些系統的襲擊。

大疆：無法控制買家如何使用

對於是否應該加強監管使用無人機，大疆發言人里斯伯格（Adam Lisberg）表示，就正如小貨車和手機生產商一樣，無人機生產商無法控制購買者如何使用其產品，但公司一直支持政府按法律依據採取行動，以對付構成明顯威脅的無人機，亦支持立例懲罰那些刻意誤用無人機的人。

美國亦曾針對他國電網發動襲擊。在1991年第一次波斯灣戰爭期間，美軍曾利用載有大量導電碳纖維的戰斧巡航導彈襲擊伊拉克的電力基建，導致當地大停電；1999年科索沃戰爭期間，美軍亦曾空投含有導電石墨纖維的集束彈到塞爾維亞的輸電系統上，導致當地七成電力中斷。

（CNN/Wired/新科學家/The Drive）