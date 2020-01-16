IMF總裁：難抵糧價疫情重壓 「脆弱國家」不斷增加

聯合國糧食及農業組織（FAO）10月中旬表示，新冠疫情加上糧食價格上漲、糧食供應減少，將加劇尼日利亞的危機。該國經歷多年衝突不安局勢，擾亂農業和生計，嚴重飢餓人口已達5年來最高水平，東北部440萬人「有一餐沒一餐」，流離失所人口達歷史新高的200萬。世界銀行也指該國因糧食價格飈升帶動通脹，新增出現700萬名窮人。

在俄羅斯，食品成本飈升和實際收入下滑則導致執政統一俄羅斯黨的支持率降至歷史新低；波蘭農業部長最近也提出「糧食價格危機」警告。

FAO高層施米德胡貝今夏指出，低收入國家人民糧食開支通常佔其收入逾六成，糧食價格飇升令其面臨風險更大。IMF首席經濟學家戈皮納特也坦言，在糧食不安全問題最嚴重的低收入國家，糧價上漲幅度最大，貧困家庭負擔更重，社會動盪風險也增加。

糧價暴漲屬阿拉伯之春一大導火線

2007年至2008年間，全球逾30國曾因糧價暴漲引發騷亂，包括埃及和利比亞，成為2010年至2011年「阿拉伯之春」反政府抗爭的一大導火線。

（法新社/路透社/彭博社）

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