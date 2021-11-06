油價上升、新冠封城 生產及運輸成本增 全球糧價10年新高 民生堪虞

業界高層：全球消費者需習慣糧價升

在紐約布魯克林藍領社區，原本3個洋蔥賣1美元，現漲價至1.99美元。阿根廷、巴西、哥倫比亞、土耳其等國的食品價格通脹率超過10%，更因其貨幣兌美元匯率下滑而加劇。發達國如美國和歐元區國家的糧價增幅較少，仍分別有逾4%和近2%。

英國最大雞肉食品公司2 Sisters上月中旬發聲明稱，長達20年因糧食價廉而大吃特吃的日子行將結束，糧價將隨成本水漲船高，可能達雙位數。美國食品巨擘卡夫亨氏（Kraft Heinz）總裁帕特里西奧（Miguel Patricio）也不諱言國內外產品要加價，並表示全球消費者需要習慣糧食加價。

糧價指數實際價格 僅次石油危機後

聯合國糧食及農業組織（FAO）每月根據植物油、穀物、奶製品、肉類、食糖五大類價格發表的全球糧食價格指數（FFPI）持續攀升，前日（4日）發表的最新數據顯示，按未經通脹調整的名義價格（nominal price）計，10月份FFPI平均達133.2點，較9月升了3.9點，與去年同期比較上漲31.8點，創下2011年7月以來的新高。

以經過通脹調整後的「實際價格」（real price）計算，FFPI不僅高於2011年，而且是石油危機後的1974年和1975年以外，聯合國自1961年有相關統計以來的新高。國際貨幣基金組織（IMF）的食品飲料商品指數亦見類似漲幅。

糧價上漲原因複雜，主要因素包括油價上升導致生產與運輸糧食成本增加、新冠疫情引發的封城和廠房停工等措施損害生產和出貨，以至疫情妨礙人員流動，令栽種、收割、加工、分銷等各工序均出現人手不足，導致原材料短缺，供應鏈繃緊。雖然許多國家着手重啟疫後經濟，但產品供應跟不上需求。以世界第五大經濟體英國為例，脫歐和疫情影響引發倉務工人、貨車司機、屠房工人等嚴重不足，擴大對全球供應鏈壓力。

學者：中國囤積增加成另一因素

英國農產品商ED&F Man研究主管哈克（Kona Haque）認為，不止卡夫亨氏，連雀巢和百事等跨國大型食品生產商也都可能把成本轉嫁消費者，因為各大企業一起加價才不至於失去客戶。她說：「無論是粟米、砂糖、咖啡、黃豆、棕櫚油，你講得出的這些基本食品全都漲價。農產品出口大國巴西（因霜凍、旱災襲擊農作物導致）失收，俄羅斯乾旱，美國少了植被，中國囤積增加，加上肥料、能源、航運費上漲，令價格被推高。」法國經濟學家夏爾明（Philippe Chalmin）7月曾稱，中國大量搜購榨油種子作物、穀物和肉類，促使糧價飈升。

FAO貿易與市場司副司長施米德胡貝（Josef Schmidhuber）相信，糧價將高企一段長時間，尤其在油價上揚之際，而農業要耗用大量能源。FAO經濟學家阿巴西安（Abdolreza Abbassian）則預期「今後糧食市場將比從前更為波動」。

（金融時報/BBC/路透社/法新社）

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