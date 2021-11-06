美核潛艇南海撞山 艦長遭撤職

「海狼」級核潛艇「康涅狄格」號（USS Connecticut）10月2日在南海一處未有公開的地點發生碰撞，之後被迫浮上海面航行1周返回關島，經損毀評估後將返回華盛頓州的布雷默頓（Bremerton）潛艇基地修理。

美第七艦隊稱事故屬人為錯誤

美國海軍經調查後，上周確認潛艇是撞上海底山脈而非其他船艦，到周四再宣布將艦長艾爾吉拉尼（Cameron Aljilani）和另外2名高級軍官去職。艾爾吉拉尼的職務已由一名臨時艦長暫代。

全國廣播公司（NBC）引述華府官員稱，事發時潛艇未有在本應具備的高度謹慎下執勤，在繪圖不夠精細的水域中航速過高。第七艦隊發表聲明稱：「在良好判斷、審慎決策，以及遵守航行規劃、監測團隊執行和風險管理所需的程序下，今次事件原本可以避免。」路透社引述官員稱，3人被免職是因為海軍對他們失去信心。

意外發生後，美國海軍一度隱瞞，直到經傳媒報道後才承認事件，但一直拒絕公開細節，強調押後公布是基於安全理由。中國政府多次質疑美方掩飾事件，在處理上欠缺透明度。

（法新社/路透社/NBC）