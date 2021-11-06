歐洲疫苗接種放緩 「有針無人打」

英國廣播公司（BBC）昨日報道，指歐洲國家近月的疫苗接種比率放緩，縱使西班牙約八成人已接種兩劑，但德國的接種率只有約66%，部分東歐國家的比率更低，如俄羅斯截至10月僅32%人完成接種疫苗。

德國昨日通報單日破紀錄新增逾3.7萬宗病例，施潘表示德國正面對第四波疫情，說德國所有人最終都要接種疫苗加強劑。他周三稱，在疫苗接種率較低的地區，確診與死亡人數、深切治療病人數目都在上升。

譚德塞：富國加強針不應比窮國首針優先

接種疫苗無疑是抗疫策略，但譚德塞質疑有逾四成人口已接種疫苗的國家，不應優先推行加強劑，而應將疫苗捐予尚未能為民眾提供首針疫苗的發展中國家。他又敦促獲世衛緊急授權使用疫苗的生產商，應優先供應予「COVID-19疫苗全球獲取機制」（COVAX），而非追求股東利益。

（綜合報道）

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