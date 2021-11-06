歐洲確診飈升 「重回疫情震央」 世衛：疫苗覆蓋不足、防疫措施放寬屬主因

世衛：未來3個月恐多50萬人死於新冠

歐洲一直是新冠疫情重災區，今年夏天時一度好轉，但到9月入秋後再度爆發，新增個案連續5星期上升，大有可能超越年初高位。歐洲目前是全球唯一新症正在上升的地區。德國周四錄得破紀錄的33949宗；歐盟中接種率最低的保加利亞和羅馬尼亞（成年人接種率分別為25.5%和37.2%），本周亦錄得破頂數字。俄羅斯周四通報單日新增死亡病例達1195宗，創歷來新高。波羅的海3國拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞，近日開始恢復加強防疫措施，包括宵禁、禁止一切公眾聚會和限制外出等；荷蘭周六（6日）起恢復社交限制措施，包括在公眾地方必須戴口罩。

20新症破頂國家 18屬歐洲或中亞

世衛歐洲區總監克呂熱（Hans Kluge）周四在記者會上指出，歐洲過去一周新增180萬宗病例及2.4萬宗確診死亡個案，新增病例較前一星期再上升6%，另外中亞地區的新症同期亦上升12%，在20個破頂國家中，有18個屬於歐洲或中亞國家。他特別提到，最令人憂慮的是較年長族群確診和死亡個案快速增加，其入院率一周內增加逾倍，現時七成半死者都是65歲或以上。他警告這趨勢如果持續，歐洲和中亞地區到明年2月1日會有多50萬人死於新冠病毒，但他同時引述預測指，歐洲和中亞地區若有95%民眾戴口罩，就能挽救到當中18.8萬人。

克呂熱指疫苗接種覆蓋不足以及防疫措施放寬，是歐洲和中亞地區確診病例連續4周急升的主因。歐洲和中亞國家的疫苗接種處於不同階段，平均只有47%人口完成接種，有8國的比率逾七成，但有2國則低於10%。他指出很多波羅的海、中歐、東歐和巴爾幹地區接種率較低的國家，醫院病牀佔有率都很高。

克呂熱亦強調病毒檢測、接觸史追蹤、室內空間通風和社交距離仍是防疫措施一部分。他續稱過去兩周有23國加強防疫措施，但有7國放寬，對此感憂慮，即使防疫措施要與當地流行病學狀况相對應，但因應疫情反彈，他促請區內國家在此非常時刻仔細重新考慮有關放寬或取消防疫措施的決定。

（衛報/路透社/紐約時報/NBC）

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