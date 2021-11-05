州長選舉響警號 拜登促黨友通過改革法案

民主黨險勝新澤西州長選舉

民主黨原被認為可輕鬆保住新澤西州長位置，但最終票數激烈咬緊，美國傳媒的非正式點票結果顯示，在已點算的90%選票中，民主黨現任州長墨菲（Phil Murphy）得票率為50.03%，共和黨候選人恰塔雷利（Jack Ciattarelli）則是49.22%，判斷64歲的墨菲險勝，成為新澤西州40多年來首名成功連任的民主黨州長。

《紐約時報》分析，當特朗普不再是總統，民主黨無法打「反特朗普牌」吸票後，過去幾年催動的高投票率不再，導致接連遇上滑鐵盧；弗吉尼亞和新澤西郊區人口眾多，民主黨的重創反映出保守派的強烈反擊。

無法打「反特朗普牌」吸票

拜登前日並未直接回應是否要為民主黨遜於預期的表現負責，但他在白宮告訴記者：「民眾對很多事情既惱怒又不確定，從新冠到學校、就業機會及各層面的問題都是，包括每加侖汽油的價格。」他續說：「 如果我能將『重建更好未來』（Build Back Better）倡議簽署成法，很多事情都能迎刃而解。因此，讓我們（把法案）搞定吧。」

拜登上周公布總值1.75萬億美元（約13.65萬億港元）的「重建更好未來」社會及環境開支法案。美聯社報道，眾議院的民主黨籍議員不敢怠慢，前日將「有薪家事假」、移民工作許可、州及地方減稅計劃納入拜登的法案，以求在地方選舉慘敗後重整旗鼓，加快腳步完成法案討論並展開表決。

（法新社）