英研究：HPV疫苗早打更有效 減九成風險

12歲接種效果顯著

該發表最新一期《刺血針》的研究顯示，女士於12、13歲時接種了HPV疫苗「保蓓」（Cervarix），在20歲至29歲患上子宮頸癌的機率可少87%。倘於14歲至16歲間接種同類疫苗，可低62%風險。若在16歲至18歲才接種，風險減34%。研究又發現，假如12、13歲接種了，成長後出現「癌前症狀」（即出現了一些特殊症狀，若不抑制可衍生癌症的情况）的機率亦減97%。

此由英國癌症研究（Cancer Research UK）資助的研究，分析了2006年1月至2019年6月近13年之間，英格蘭20歲至64歲婦人接受子宮頸癌篩查的數據。

目前已知約有40種HPV病毒可導致子宮頸癌、陰道癌及肛門癌等癌症。世界衛生組織建議9歲至14歲女童接種HPV疫苗以預防子宮頸癌。香港2019/20學年起安排女生分別於小五、小六接種兩劑HPV疫苗。

「保蓓」是葛蘭素史克（GSK）生產、英國政府2008年起供女童接種的一款HPV疫苗，但它只限對付兩種HPV病毒，近年已為可針對4款HPV病毒的其他疫苗所取締。

（路透社）