英率先批准默沙東新冠口服藥

默沙東10月初公布，研究顯示病人每天服食兩粒Molnupiravir，連續服食5天，可有效降低入院率和死亡率。藥廠上月再公布使用Molnupiravir治療新冠患者的第三期臨牀研究中期數據，稱新藥可將確診者入院和死亡風險減低一半。

美5至11歲童接種BNT

另外，美國食品及藥物管理局（FDA）在上周五，及疾病控制及預防中心（CDC）在本周二先後批准和建議5至11歲兒童接種輝瑞-BioNTech新冠疫苗（下稱BioNTech疫苗）後，美國周三（3日）開始安排為這個年齡層的兒童接種疫苗。

日判新冠後遺屬工傷

而在日本，兵庫縣一名40多歲男性物理治療師去年12月在任職的老人院接觸到新冠病毒患者後染疫，他因後遺症嚴重最終被迫休職。日本政府按其申請，判定在職場被傳染而確診新冠病毒，及康復後仍受後遺症影響，兩者均可被認定為工傷。

（金融時報/中央社/路透社）

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