美大增華核武力估算 京斥炒作威脅 五角大樓軍力報告 提台海2027「以戰逼談」可能

這份每年向國會提交的中國軍力報告，重申對北京加強施壓台灣以至發展生化武器及其他科技進展的關切，今年最受注目的是有關中方核發展的部分。

關注華構建「核三位一體」武力

報告指出，中方在未來10年以「現代化、多元化和擴張其核武力」為目標，包括投資於和擴充其陸基、海基和空基核發射平台的數量，並建造支持大型核武力擴張所需的基建。報告表示，中國加速擴核或令其可投入使用的核彈頭數量在2027年或之前達至700枚，並很可能在2030年或之前增加到至少1,000枚，遠多於去年報告所指中方現有約200枚核彈頭和十年後最多約400枚。

報告又提到中方已開始建造最少3座足夠容納「數百枚」新製洲際彈道導彈的地下發射井，呼應近期其他研究組織的衛星圖片分析，即中國西部省份如甘肅等新建洲際彈道導彈發射井，增加對美國的核威懾。報告同時指中方很可能已開發空射彈道導彈，並改善其陸基和海基核能力，藉此建立所謂「核三位一體」的武力。

中方核彈頭數量現未及美1/10

《華盛頓郵報》引述國防官員稱，儘管以報告提到的升幅，中方核彈頭數量仍無法追上美國的3750枚，但結合中方其他動作（例如研發高超音速導彈），仍會是美方的關切理由。瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所估算，美國和俄羅斯目前分別擁有5550枚和6255枚核彈頭，遠多於中國的約350枚。

在另一焦點台灣問題上，報告提到去年中共五中全會提出的「建軍百年奮鬥目標」，包括令解放軍在2027年或之前達至現代化，報告指如果目標實現，北京將擁有更多可靠的軍事選項應對台灣突發事故。報告提到中國媒體引述軍方消息，將「建軍百年奮鬥目標」連繫到發展在印太地區抗衡美軍的能力，以及迫使台灣領導層按北京的條件走上談判桌的能力。

外交部﹕美才是核威脅最大源頭

今年3月，時任美軍印太司令部司令戴維森曾指中國恐在2027年或之前對台採取軍事行動。美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）周三表示，他不認為中國會在未來兩年動武奪回台灣，「但任何事情都可能發生」。

中國外交部發言人汪文斌昨日批評美方藉報告炒作中國核威脅論，斥其同以往類似報告一樣，「罔顧事實，充滿偏見」。他強調美國才是世界核威脅的最大源頭，指中國奉行「自衛防禦」的核戰略，「恪守在任何時候和任何情况下，都不首先使用核武器的政策」。

（綜合報道）