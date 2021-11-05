報告預警全球碳排回升疫前水平

中國碳排將佔全球總量1/3

報告指出，總體而言，今年的二氧化碳排放量將逼近2019年紀錄，源自天然氣和高污染煤炭的排放將上升，升幅比去年疫情肆虐經濟放緩時的降幅還要大。報告亦指出，中國經濟加速走出疫情陰霾，卻使其今年排放量佔全球總量31％。

根據《巴黎協定》，將全球氣溫升幅控制在工業化前水平的1.5℃，可減少暖化所致的死亡與破壞，但聯合國氣候當局已警告，要達到那個目標，必須在2030年之前將碳排放量削減近半，並在2050年達到淨零排放。

報告作者、英國東英吉利亞大學（University of East Anglia）氣候變化科學教授勒凱爾（Corrine Le Querre）說，這份報告是要大家認清現實，「顯示出當我們在格拉斯哥談論應對氣候變化時，真實世界正在發生什麼事」。

（法新社）