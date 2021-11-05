百國簽汰煤聲明 環團批「標題黨」 耗煤大國未聯署 實效成疑

據英國政府聲明，聯署國家同意停止國內外投資新燃煤發電廠、快速擴大部署潔淨能源、主要經濟體在2030年代淘汰燃煤發電，其餘較不富裕國家的相關目標期限則定於2040年代。其中波蘭、韓國、越南、印尼和智利等23個國家更首次承諾淘汰、並不再興建或投資新燃煤發電廠。

G7允今年停為國際煤炭項目融資

周三的聲明稱有190個國家及組織表示支持，而COP26主席岑浩文（Alok Sharma）昨日公布有77個國家簽署聲明同意停用煤炭，其中23國是首次作出有關承諾。岑浩文又表示，七大工業國組織（G7，美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利和日本）所有成員國都承諾今年停止為國際煤炭項目融資。

然而，耗煤大國如中國、澳洲、印度和美國未有加入聯署，令上述「煤炭轉型」聲明的實效成疑。據Worldometer最新數據估計，這4國耗煤佔全球消耗量逾七成。儘管全球在減少燃煤使用方面已有所進展，但2019年燃煤發電仍佔全球總發電量約37%。中國9月表示將停止資助海外興建燃煤發電廠，但承諾並未包含國內計劃。

英國商業、能源及工業策略大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）說：「全球走在正確方向，隨時準備終止燃煤發電，建設使用環保能源的未來，及擁抱它帶來的環境和經濟得益。」不過有專家和環保人士向《衛報》表示，聯署國家訂下於2030年代和2040年代才淘汰煤炭的時間表是「太遲」。

2040年代汰煤時間表被指太遲

出席COP26的環保組織綠色和平代表團團長奧索尼指出，各國須在這關鍵10年更進取應對化石燃料，但這份「煤炭轉型」承諾不夠有力。他說：「儘管標題閃閃發光，但細節內文似乎為各國選擇自己的淘汰日期提供巨大迴旋餘地。」

另一方面，包括英美等國家亦承諾到明年底前，停止資助外國化石燃料項目。《華爾街日報》昨日報道，英、美、加獲政府支持的銀行表示，他們將停止為海外煤、石油和天然氣項目提供融資。據20個國家及機構發表的聲明，他們將優先為向潔淨能源項目提供融資。然而中國和韓國等海外化石燃料項目最大資助國未有參與此協議，歐洲則有分歧，葡萄牙和歐洲投資銀行有簽署，意大利、德國和歐洲復興開發銀行（EBRD）未有加入。

（BBC/衛報/路透社/華爾街日報）