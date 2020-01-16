金融聯盟允供780萬億推動淨零

金融業的COP26倡議由英倫銀行行長卡尼（Mark Carney）牽頭，「格拉斯哥淨零金融聯盟」的成員包括銀行、保險公司、投資者以及證券交易所等，他們承諾制定「基於科學」的目標，到2030年大幅減排、到2050年實現淨零排放，並每年報告進展情况。「聯盟」周三在峰會上作出重大承諾，將提供多達100萬億美元，以資助新技術所需的投資。

相關資金可能是銀行貸款的形式，也可能來自風投、私募、共同基金、捐贈基金等投資，這些融資渠道將被用來把資金轉向有助於降低碳排放的投資，並可賺取利潤。

資助新技術 金融決策考量環保

卡尼表示，現在已具備必要渠道，以便每項金融決策都會將氣候變化問題納入考量。

（金融時報/華爾街日報）