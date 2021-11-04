抗暖化議題 美指中俄未展世界領袖風範 拜登批習缺席氣候峰會 華斥諉飾

拜登周二向記者表示，中國試圖宣示其世界領袖的新角色，這可以理解，但領導人缺席COP26峰會，「這是一個龐大的議題，而他們卻一走了之，試問如何做並宣稱能擁有任何領導角色？」拜登續稱：「這是重大錯誤，坦白說，中國沒有現身。全球其他國家看着中國，會說『他們做出了什麼貢獻？』」

自新冠病毒疫情爆發後，中國國家主席習近平一直未有離開過中國。習近平周一在COP26峰會發表書面致辭。中國外交部發言人汪文斌周二在北京例行記者會被路透社記者問到，中方領導人為何只在COP26發表書面講話，而不是以視像連線的方式出席會議。汪文斌反駁說，會議主辦方沒提供視像與會方式，強調習近平發表書面致辭，「體現了中方積極推進應對氣候變化國際合作、呵護地球共同家園的堅定立場和大國擔當」。

解振華為中國用煤辯護

另外，在格拉斯哥出席COP26的中國氣候變化事務特使解振華為中國用煤辯護。他周二表示中國處於特殊發展階段，所以才成為溫室氣體最大排放國，但強調中國已用最大力度對抗氣候變化，也用實質行動實現減排承諾，「中美共同努力造就了《巴黎協定》，這來之不易，不能就這樣放棄，但美國放棄了……5年時間被浪費了，但現在我們需要更加努力，迎頭趕上」。中國常駐聯合國代表張軍周三在網上貼文表示，中國從未退出過《巴黎協定》，反觀美國的氣候政策不斷反覆和倒退，美國政府必須切實履行責任，拿出具體的減排政策措施，而不是試圖轉移視線、諉過於人。

拜登與習近平9月曾通話，對於中美關係走向，拜登在COP26記者會表示，希望與習近平的會談能為中美關係帶來更大可預測性，稱已向習近平表明，中美之間存在競爭，但不一定也無必要是衝突。

拜登亦批評俄羅斯總統普京。俄國是全球第四大碳排放國，拜登表示俄羅斯的凍土（tundra）正在燃燒，「普京面臨很嚴重的氣候問題，而他完全沒有意願做任何事情」。

（衛報/路透社/法新社）