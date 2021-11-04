埃塞武裝進逼首都 政府頒緊急狀態

離首都不足400公里

埃塞政府發言人周一說，「提人陣」日前在該國北部阿姆哈拉州殺死100多名平民。當地媒體報道，「提人陣」武裝聲稱已佔領阿姆哈拉州重鎮德塞（Dessie）和孔博勒查（Kombolcha），該地區距離首都亞的斯亞貝巴約380公里。一個與「提格雷人民解放陣線」結盟的奧羅莫族（Oromo）組織昨向法新社表示，亞的斯亞貝巴可能在數月甚至數周內陷落。

在埃塞政府宣布進入全國緊急狀態後，聯合國秘書長古特雷斯發表聲明，對埃塞近期暴力升級深表關切。古特雷斯呼籲埃塞政府和「提人陣」立即停止武裝敵對行為，為埃塞和平與穩定創造條件。美國政府亦呼籲叛軍不要向首都發動攻勢，也反對他們包圍首都。美國國務院發言人昨（3日）表示，非洲之角特使費爾特曼（Jeffrey Feltman）今日會前往埃塞俄比亞，展開一連兩日斡旋。

聯合國籲停火 美國遣使斡旋

「提人陣」是原執政聯盟「埃塞俄比亞人民革命民主陣線」核心政黨，曾實際控制國家政權。2019年12月，埃塞總理阿比正式成立新執政黨「埃塞俄比亞繁榮黨」，把「提人陣」排除在外，此後兩黨矛盾不斷加劇。

2020年11月4日，「提人陣」武裝襲擊駐守在提格雷州的國防軍基地，埃塞政府隨即宣布對「提人陣」採取軍事行動，並在11月底宣布控制提格雷州首府默克萊市，「提人陣」轉向游擊戰。

2021年6月底，埃塞政府宣布在提格雷地區實施單方面停火並撤離默克萊市，「提人陣」隨後重新控制提格雷州大片地區。

埃塞內戰爆發一年以來，估計有數以千計人被殺，超過200萬人逃離家園。由聯合國人權事務高級專員辦事處及埃塞官方委派的「埃塞俄比亞人權委員會」昨發表報告，指交戰雙方皆在提格雷地區犯下虐待和殺害平民、輪姦和拘捕異族的侵權行為。

（新華社/路透社）