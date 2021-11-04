台移民二代當選波士頓市長 創歷史

今年9月14日，吳弭與同為民主黨籍市議員的喬治（Annissa Essaibi George）在初選晉級，於前日決選分勝負。民意調查領先的吳弭一如預期，以63.6%的得票率當選，拋離喬治27個百分點。

吳弭雙親從台灣移民美國，她在伊利諾州芝加哥南區出生長大，之後為赴哈佛大學求學而移居波士頓。她2013年11月首次當選市議員，2016年至2018年任市議長，為波士頓市議會首位有色人種女議長。去年9月她宣布角逐市長，其政綱主打「綠色新政」（Green New Deal）。

黑人前警員贏紐約市長選舉

另外，曾致力對抗警界種族歧視的民主黨前警員亞當斯（Eric Adams）周二（2日）輕鬆擊敗共和黨對手斯利瓦（Curtis Sliwa）當選紐約市長，是這個全美最大城市歷來第二名非裔市長。他將接替卸任的白思豪，明年1月就職，將肩負新冠疫情後紐約經濟復蘇的重任。

現年61歲的亞當斯出身寒微，在布魯克林區長大，少年時期替黑幫做事，曾遭警察毆打，令他於1984年決心加入紐約市警察局，從內部改革警界。他2006年退休離開警隊，參選紐約州參議員，2013年當選布魯克林區區長。他周二奪得逾六成選票當選，在勝利派對上向支持者說：「今晚我實現了夢想，我將致力移除那些讓你們無法實現你們夢想的障礙。」

（法新社/衛報/中央社）