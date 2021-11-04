州長選戰民主黨失利 拜登施政警號

共和黨「溫和版特朗普」勝出

54歲的楊金曾任私募股權公司凱雷（Carlyle）聯席行政總裁，屬政治素人，重點關注罪案、經濟，以及學校如何處理種族、性別和強制戴口罩的問題。獲前總統特朗普力挺的他，透過與對方保持距離吸引溫和派選民，但同時以「法律與秩序」為政綱，反對強制戴口罩，這與特朗普立場相近，可拉攏「特粉」選民。楊金的平衡策略為共和黨人提供了一個範本，可如何贏回不滿特朗普「暴走」風格的郊區溫和派選民。

64歲麥考利夫曾在2014至2018年擔任弗州州長，以墮胎權和選舉改革為重點政綱，競選策略上把對手與特朗普綑綁加以抨擊，獲拜登支持的他最初民望領先，但近幾周優勢大減，他9月底在一場辯論中稱「我不覺得家長應該告訴學校需要教些什麼」，惹來抨擊。

分析：華盛頓政治氣候影響選情

民主黨除了在弗州失利，在新澤西州亦陷若戰，在已點算的近九成選票中，原預計會順利連任的民主黨現任州長墨菲（Phil Murphy）得票49.6%，與得票49.65%的共和黨候選人恰塔雷利（Jack Ciattarelli）咬緊。

分析認為，華盛頓的政治氣候拖累了麥考利夫的選情。在去年總統選舉中，儘管拜登輕鬆拿下了弗吉尼亞州，在該州得票較特朗普多10個百分點，但多項民調顯示，拜登在當地的支持率已降至約40%。拜登的基礎設施、氣候變化和社會支出議案至今尚未在民主黨掌握微弱優勢的國會獲得通過。分析指出，周二的弗州選戰落敗，是對民主黨明年中期選舉一個警號。

（BBC/金融時報/路透社）