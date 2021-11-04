監控疑慮 fb關閉人臉辨識系統 10億用戶「臉部印記」下月前刪除

不排除用於其他產品

Meta負責人工智能的副總裁佩森蒂（Jerome Pesenti）在網誌中表示，fb每日活躍用戶中有逾三分之一選擇開啟臉部辨識設定，相當於約6.4億用戶。新措施下fb會將總數逾10億用戶的「臉部辨識範本」（facial recognition templates）刪除，意味就算某用戶的臉部出現在影片、照片或fb記憶庫中，fb的技術也不會再對之作自動識別。刪除範本行動會在全球展開，預期下月前完成。佩森蒂佩形容決定是「臉部辨識技術應用以來的最大轉變之一」，「我們須在積極使用臉部辨識與日增的社會關注之間權衡取捨，尤其在監管機構尚未給出明確規則的情況下」，因此認為限制使用該技術是合適的。不過，佩森蒂說臉部辨識技術始終是「強大工具」，不排除用於其他產品。

私隱倡議和數碼權利團體歡迎fb的決定。電子私隱信息中心（EPIC）總幹事巴特勒（Alan Butler）說：「網民個人資料被facebook和其他平台濫用已久。EPIC率先在2011年呼籲結束這項目。」不過巴特勒認為美國仍須推出一套全面的數據保護措施。

Fb於2011年推出以其DeepFace臉部辨識技術為基礎的「標籤建議」（Tag Suggestions）功能，當用戶開啟臉部辨識功能後，fb會利用對相片和影片的分析結果，為用戶建立範本，用來和其他相片、影片和其他用到相機的地方（例如直播視像）比對，藉此辨識用戶是否出現在該內容中，以便協助用戶審查或分享內容、提出標籤建議，並提供更多相關內容和推薦功能。

涉侵私隱 fb擲逾400億和解

長期以來，fb一直宣傳臉部辨識功能給用戶帶來方便，但這項功能也引發侵犯用戶隱私爭議，甚至令fb惹上官非。

芝加哥律師艾德爾森（Jay Edelson）在2015年代表原告控告fb未經用戶同意使用臉部辨識技術在照片加上標籤，違反伊利諾州《生物特徵辨識資訊隱私法》，此案2018年成為集體訴訟，今年初聯邦法官批准fb以6.5億美元（50.7億港元）與約160萬用戶和解。

2019年7月，fb以50億美元（390億港元）就數據分析公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）不恰當取得5000萬fb用戶數據的醜聞等私隱泄漏事件調查，與美國聯邦貿易委員會（FTC）達成和解。FTC指fb欺騙用户，訛稱臉部辨識功能預設關閉，因此FTC在和解協議中要求fb必須獲得用戶明確同意授權，才能開啟臉部辨識功能。

（路透社/華爾街日報）