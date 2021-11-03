美軍：核潛艇上月南海撞山 未交代細節 疑團未解

「康涅狄格」號（USS Connecticut）10月2日在南海發生撞擊導致十多名船員受傷，亦令潛艇前部壓載艙受損，被迫浮出水面航行一周返回關島檢查和修理，幸其核反應堆未受影響，沒導致輻射泄漏。美國第七艦隊指出，調查結論顯示，「康涅狄格」號在印太地區國際水域上作業期間，撞上一處之前未標示的海底山，並非其他船艦。發言人在電郵聲明中表示，調查結果已交給第七艦隊司令，以決定是否採取後續行動，包括追究責任等。

「康涅狄格」號撞擊事件發生約一周後，美國海軍研究學會（USNI）新聞網站獨家報道有關消息，美國海軍隨後才證實，但當時僅說這艘潛艇撞上不明物體，又稱押後公布事件是基於安全理由。有推測指潛艇事發時可能正使用「被動聲納」潛航，即只被動接收周邊音訊判斷及識別不同物體，此舉具隱匿性，但亦增加撞上異物風險。

美國海軍部長托羅（Carlos Del Toro）上月30日在關島登上潛艇支援艦「埃默里蘭德」號（Emory S. Land）視察時，拍下的照片可見托羅背後停靠了「康涅狄格」號，相中顯示的部分看不到該潛艇任何明顯損毁，卻見一些線纜從「指揮台圍殼」（sail）頂部伸進艦內，艦身頂部亦搭建有小型黑色結構。

華批拖延公布瞞真相

撞擊事件發生於目前全球最具爭議的地區之一，北京一直強調擁有南海主權。中國政府和官媒對「康涅狄格」號事件十分關注，國防部和外交部過去一個月多次批評美方拖延公布事件和隱瞞細節。外交部發言人趙立堅上周二（10月26日）稱美國對事件的處理「不負責任、遮遮掩掩」，「讓地區國家和國際社會不得不質疑事件的真相和美方的意圖」，要求美方交代該潛艇在南海航行的目的及事故的細節。

（法新社/CNN/BBC/中央社）