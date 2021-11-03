茂木敏充接任自民黨幹事長

竹下派要員 與黨內「3A」關係佳

自民黨幹事長被視為黨內二把手，負責處理選舉候選人的選拔、開支預算、黨內任命及協助制定政策等。66歲的茂木十度當選眾議員，曾擔任經濟產業大臣、金融大臣等內閣要職，也曾任自民黨政務調查會長、選舉對策委員長等職。

《產經新聞》引述消息人士報道，岸田任用茂木擔任黨幹事長，主因是茂木與黨內具影響力的「3A」關係良好。3A為前首相安倍（Abe）晉三、黨副總裁麻生（Aso）太郎和甘利（Amari）明。茂木是自民黨主要派系舊竹下派的代理會長，共同社引述分析指出，岸田為了政權順利運作，通過確保舊竹下派的支援來強化黨內基礎。

至於外相接替人選，日本傳媒報道，岸田考慮起用前防衛大臣林芳正。

（共同社/路透社）