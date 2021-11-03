印度盼2070碳中和 專家：真氣候行動

印度是全球主要碳排放國中最後一個公布淨零目標的國家之一，美國和歐盟在2050年達成，中國亦已提出在2060年達標。莫迪周一在大會上作出五大承諾，包括2030年非化石能源（主要為太陽能）產能目標從450吉瓦（GW）再提高至500吉瓦；印度再生能源比例由去年提出的38%增加到50%；從現在至2030年的預計碳排放量減少10億噸；2030年印度經濟的碳強度（每單位GDP的碳排放量）減少45%，較之前35%目標提高；2070年實現淨零排放。

淨零又稱碳中和，即確保國家活動不會令大氣中的溫室氣體量增加。印度是繼中美後第三大碳排放國，但印度人口佔全球17%，排放量僅佔全球總量的5%，人均碳排量低於主要經濟體。雖然印度訂下的2070年淨零時間表，看來較中國及歐美落後，但它已符合許多氣候專家所制定的印度實現淨零排放最可行方案。總部設在德里的智庫「能源、環境和水資源委員會」（CEEW）最近發表報告指出，2070至2080年是印度達至碳中和的最切實可行路線圖，CEEW總裁高希（Arunabha Ghosh）形容莫迪的大膽承諾變相推動已發展國家需有所行動，是「真正的氣候行動」。世界資源研究所的印度氣候計劃主任凱爾卡（Ulka Kelkar）亦認為，印度設定的目標必須從發展中國家的背景來看，「我會說它與西方的承諾一致，公平的比較不是與今天的美國和歐洲相比，而是與20或30年前的歐美相比」。

考慮經濟發展度 比歐美進取

《衛報》指出，有別於西方國家以至中國，印度距離經濟增長和能源消耗的高峰還有幾十年，且未來幾年印度能源需求增長幅度預計超過其他國家，其人口也將超過中國，成為全球最多人口國家。目前印度七成能源由燃煤產生，縱使它是全球最便宜的太陽能生產國之一，但未有技術將之大規模融入電網。專家指出，印度還需要提升氫技術和儲能，以助擺脫依賴燃煤，但這在2040年前不太可能發生。

（衛報/法新社/時代周刊）