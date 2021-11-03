百國聲明允2030停濫伐 環團未收貨 憂流於政治承諾 指等同再濫伐10年

允投放1480億資金助保育復林

英國首相辦公室代表各國領袖發表《格拉斯哥領袖森林和土地利用宣言》，將涵蓋總面積約3400萬平方公里（約等於兩個俄羅斯國土面積）的森林。英國首相約翰遜稱，這是一項史無前例的協議，「我們將有機會結束人類作為自然征服者的漫長歷史，轉變為其守護者」。停止森林濫伐的協議對於把地球升溫控制在1.5℃以內的目標至關重要。這項承諾獲190億美元的公共與私人資金支持，部分資金用於發展中國家恢復受損土地、應對山火及支持原住民社區。28個國家的政府還承諾在全球食品和其他農產品（如棕櫚油、大豆和可可）的貿易中杜絕伐林。這些產業通過伐林騰出空間為動物放牧或農作物生長，導致森林流失。

簽署聯合聲明的國家包括美國、中國、印尼、巴西及俄羅斯等，環保人士譴責巴西總統博索納羅及俄羅斯總統普京加速森林濫伐速度，尤其巴西擁有龐大森林資源。環保組織綠色和平批評這項格拉斯哥倡議等同允許「再濫伐10年」。倫敦大學學院氣候和森林專家劉易斯（Simon Lewis）表示，逾百國作出有關政治承諾是好消息，但提醒2014年各國在紐約也作出類似宣言，但「這根本未能減慢森林砍伐」。

環團警告勿輕信巴西總統博索納羅

巴西總統博索納羅缺席COP26，僅派外交官負責氣候談判，博索納羅透過影片在會上說：「巴西在氣候控制方面有更大的野心，且巴西是問題解決方案的一部分。」巴西環境部長雷特（Joaquim Leite）周一在首都巴西利亞一場活動宣布，巴西將結束非法伐林的目標達成時間從2030年提前到2028年，承諾到2027年減少50%。惟氣候活動人士警告各國勿輕信博索納羅政府的承諾，應更關注其過去所做的破壞行為，而非對未來的模糊承諾。巴西環境和可再生自然資源管理局（Ibama）的前負責人瓦斯（Suely Vaz）批評，巴西政府打擊森林保護機構，並試圖改變法律以支持農民和土地掠奪者。

英女王視像發言籲為後代努力

英女王周一透過影片在COP26發表聲明，呼籲全球領袖為應對氣候變化的「共同理念」齊心努力，以「解決最無法克服的問題」，她稱：「我們沒有一個人能長生不老，但我們這麼做並非為了自己，而是為了我們的後代，和後代的後代。」作為全球最大碳排放國的中國，國家主席習近平未出席峰會，他周一以書面方式在會上發言，呼籲各方維護多邊共識，在《聯合國氣候變化框架公約》和《巴黎協定》基礎上增強互信合作，強調中國會持續推動產業結構調整，發展再生能源和建設大型風電、太陽能基地項目。

（衛報/法新社/路透社/BBC）